Команда из Можайска заняла 3-е место на областном слете школьных лесничеств

Команда «Друзья леса» во главе с капитаном Элиной Еремеевой одержала победу в номинации «Визитная карточка» на экологическом слете. Ребята из школы «Перспектива» вошли в тройку лучших среди 94 участников из разных городов Московской области, продемонстрировав свои знания и креативный подход.

В рамках слета также прошел региональный этап всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», посвященный сохранению природы и бережному отношению к лесным богатствам. Можайский городской округ представлял Кирилл Левчик, который занял второе место. Всего на конкурсе было представлено 15 исследовательских и практических проектов школьников.

Настоящим подарком для участников стало общение с легендой советского и российского хоккея Вячеславом Фетисовым, который посетил мероприятие в качестве почетного гостя. На память о встрече у команды остались яркие впечатления и автограф знаменитого спортсмена.

«Поздравляем команду „Друзья леса“ с заслуженной победой и желаем новых успехов в экологических конкурсах и слетах!» — сообщили в администрации округа.

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