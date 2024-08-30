Команда из Можайска стала второй на соревнованиях по гражданской обороне

Почетное второе место на областном турнире по гражданской обороне заняла команда администрации Можайского городского округа. На соревнованиях проверили не только навыки участников, но и техническое оснащение постов.

Впервые соревнования нештатных формирований по гражданской обороне прошли в этом году.

Участники демонстрировали свои навыки и умения на этапах «пост радиационного и химического наблюдения», «звено по обслуживанию защитных сооружений», «звено связи», «подвижный пункт питания» и «санитарный пост», «добровольная пожарная дружина», «личное первенство по надеванию Л-1 и противогаза».

Кроме этого, проверили готовность членов формирований к выполнению задач по гражданской обороне, их теоретические и практические навыки и материально-техническое оснащение постов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».