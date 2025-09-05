Команда из Можайска стала призером чемпионата формирований гражданской обороны

Соревнования среди нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне прошли в Московской области. Серебро на них завоевала сборная из Можайского округа.

Участниками областного чемпионата стали более 100 команд. Конкурс провели на стадионе «Луч» в Сергиевом Посаде. Организовали турнир Главное управление МЧС России по Московской области и администрация Сергиево-Посадского городского округа.

Команда Можайского округа заняла второе место в направлении «Подвижный пункт питания». В этой номинации жители муниципалитета участвовали впервые.

«Это высокая оценка профессионализма, слаженности и готовности наших специалистов работать в любых условиях», — сказала заместитель главы Можайского муниципального округа Мария Азаренкова.

Также организаторы вручили специальный приз за активность болельщикам, которые приехали поддержать команду из Можайска.