Команда из Московской области победила в чемпионате по керлингу

В Центре фигурного катания и керлинга в городе Дмитров состоялся межрегиональный чемпионат по керлингу. В соревновании приняли участие десять мужских и десять женских команд из Москвы, Владимирской, Ярославской и Московской областей.

В женском турнире победу одержала команда из Московской области. В ее состав вошли дмитровчанки Влада Румянцева, Анастасия Мищенко и Александра Мельникова. Они смогли обойти соперниц из Владимира.

Среди мужчин также первенствовала команда из Московской области. Впереди у спортсменов — Чемпионат России, который пройдет в Сочи в апреле. По словам дмитровского керлингиста Дмитрия Грецкого, самым сильным соперником для подмосковной дружины станут спортсмены из Санкт-Петербурга.

Воспитанники дмитровской школы керлинга регулярно становятся победителями и призерами соревнований различного уровня. Недавно команда из Дмитрова заняла второе место на Кубке России. Весной спортсмены надеются вернуться с Чемпионата России с золотыми медалями.