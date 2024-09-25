Команда из Лосино-Петровского вошла в топ-3 на областной спортивной игре

Команда «Патриот» из Лосино-Петровского городского округа приняла участие в ежегодной игре «Антитеррор». Ребята показали высокий результат, попав в тройку призеров.

Военно-спортивная игра «Антитеррор» проходила на базе Молодежного спортивно-патриотического центра «Крылья» 21 сентября. Свои команды также делегировали на соревнования городские округа Дзержинский, Орехово-Зуево, Щелково и Мытищи.

Задачей участников было совершить марш-бросок на дистанцию в три километра, преодолевая по пути разнообразные препятствия и задачи на этапах. В паузах между состязаниями сотрудники института Федеральной службы безопасности России из Санкт-Петербурга рассказывали ребятам о тонкостях своей работы.

По итогам игры команда «Патриот» из Лосино-Петровского заняла второе место, уступив только «Штандарту» из городского округа Мытищи. Тройку призеров замкнул «Триглав» из Дзержинского.

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