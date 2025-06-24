Команда из Лобни стала призером соревнований по робототехнике в Москве

Команда изобретателей «Народная робомашинка» из Лобни приняла участие в открытых соревнованиях по робототехнике в Лаборатории Квант Предуниверситария МИФИ в Москве. В итоге они заняли второе местое.

Более 20 участников представили роботов собственного производства. Юные конструкторы соревновались в трех номинациях: «Дорога Квантика», «Приключения Квантика» и «Квантик профессионал». На каждом этапе предоставляли две попытки. Перед первым запуском давали 90 минут на подготовку, перед вторым — 30 минут.

В итоге команда из Лобни заняла второе место с самодельным роботом под наставничеством учителя технологии Александра Каретникова.

Всем участникам вручили призы от партнера соревнований — компании «Ларт». Руководители команд смогли обменяться опытом и наметить совместные шаги по развитию детской робототехники.