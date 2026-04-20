Команда из Лобни стала призером этапа конкурса родительских комитетов

Команда «Математики 21 века» вышла в зональный этап конкурса, победив на муниципальном этапе, который проходил 3 марта в школе № 10. По итогам соревнования лобненцы стали призерами конкурса, завоевав третье место.

Руководство школы выразило особую благодарность классному руководителю Татьяне Дориной и всем родителям за неоценимый вклад в подготовку и создание атмосферы дружбы и взаимопонимания в классе.

Конкурс проводится при поддержке Министерства образования Подмосковья, регионального отделения «Движения первых» и ресурсного центра «Навигаторы детства». Проект направлен на поддержку родительских инициатив, способствующих воспитательной работе в школе, и укрепление семейных ценностей.