Команда из Лобни победила в турнире по волейболу в Новогорске

Престижные волейбольные соревнования АПИК «Плотик» прошли в Новогорске 5 апреля. Победителем стала команда «Факел» из лобненской школы № 8, которая продемонстрировала отличную подготовку и волю к победе.

В турнире участвовали четыре сильных спортивных коллектива: хозяева турнира «Плотик», команды из Химок и Лобни, а также московский ЦСКА. Борьба за медали была очень напряженной. Силы соперников оказались равными, так что судьи были вынуждены определять победителя по дополнительным показателям.

По итогам всех игр лучшей была признана команда «Факел». Волейболистам из Лобни вручили заслуженный кубок и золотые медали.

