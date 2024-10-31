Команда из Ликино-Дулева победила на всероссийской туристской премии

Четвертый международной форум по этнотуризму состоялся в Уфе. Сотрудники культурно-делового центра «Дулевский» из Орехово-Зуева стали на нем обладателями гран-при.

В рамках форума определили победителей всероссийской туристской премии «Маршрут года». На конкурс команда из Ликино-Дулева представила идею туристического маршрута «Истории фарфорового города» и фирменную экскурсию.

Проект маршрута занял третье место, а экскурсию признали лучшей.

Отметим, что команда КДЦ «Дулевский» неоднократно становилась победителем международных и всероссийских соревнований в области туризма. В прошлом году они стали серебряными призерами окружного этапа международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2023.

Также в 2023 году творческий коллектив стал бронзовым призером окружного этапа всероссийской туристической премии «Маршрут года».

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