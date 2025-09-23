Команда из Ленинского округа победила в областной военно-спортивной игре

В Подмосковье на базе факультета безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения провели ежегодную областную военно-спортивную игру «Защитник Отечества». Команда военно-патриотического клуба «Застава» из Ленинского городского округа победила в общекомандном зачете.

Как рассказал руководитель «Заставы» Владимир Ивлев, победа ребят — это результат систематических тренировок.

«Мы занимаемся военно-прикладными видами спорта на протяжении всего учебного года без перерывов и каникул. Ребята осваивают дисциплины, которые пригодятся им в соревнованиях, проводимых в школах, и олимпиадах по основам безопасности жизнедеятельности. В этом году мы обошли 63 команды и стали первыми», — пояснил Владимир Ивлев.

В программу состязаний вошли такие дисциплины, как марш-бросок «Дорога победителей», знание воинских званий Вооруженных сил Российской Федерации, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, скоростное снаряжение магазина АК-74 учебными патронами, стрельба из различных видов оружия, тестирование по героическим страницам истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, проверка знаний по пожарной безопасности, работа с системами навигации, поиск и применение беспилотных летательных аппаратов.

Владимир Ивлев также отметил, что для ребят эта победа — серьезное достижение.

«Быть первыми не только в школе, но и во всей Московской области — это гордость. Это общая победа для Ленинского округа», — добавил Владимир Ивлев.

Отметим, что в этом году игра объединила порядка 60 команд со всего Подмосковья. Участниками состязаний стали подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Мероприятие организовали штаб регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и ассоциация педагогов Московской области «Учителя основ безопасности и защиты Родины».