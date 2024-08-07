Команда из Красногорска победила на международных соревнованиях по гребле

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В отеле «Москоу Кантри Клаб» прошли гонки на лодках «Дракон». В них поучаствовали команды из Китая и России. Победила в состязаниях сборная Красногорска.

На дистанции 200 метров соревновались шесть команд по 10 гребцов. Это две сборные команды «Союз 1» и «Союз 2» из российских и китайских участников, команда Красногорска, куда вошли представители администрации округа, депутаты и спортсмены, команда посольства КНР в Москве, международного выставочного комплекса «Гринвуд» и компании «БОЕ Раша».

Команда Красногорска заняла первое место. Организовали гонку торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», посольство КНР в России и администрация округа.

Соревнования приурочили к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Гостями стали советник-посланник посольства Китая в РФ Фэн Литао, супруга посла КНР в РФ Гао Янь, а также представители администрации Красногорска, посольства и компании КНР.

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