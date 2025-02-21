Команда из Королева победила на турнире за Кубок Патриарха по русскому хоккею

Команда «Спортивной школы олимпийского резерва „Королев“» выиграла Кубок Патриарха по хоккею с мячом среди юношей 12-13 лет. Это вторая победа подряд, что стало историческим событием для турнира. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

В финале подмосковные хоккеисты встретились с командой из Архангельска и победили со счетом 2:0. Лучшим игроком турнира признали Марка Шергина, а его одноклубник Данила Шергин стал самым молодым участником соревнований.

​«Было очень сложно. Прошлогодний финал даже получился как-то полегче, чем нынешний. Все-таки играть в такой снегопад крайне непредсказуемо. Это два разных финала, но эмоции те же самые — яркие и приятные!» — поделился эмоциями главный тренер «СШОР Королев» Дмитрий Леонов.

Финал традиционно прошел на Красной площади. За главный трофей боролись девять команд из разных городов России, а всего в турнире приняли участие более 500 юных спортсменов. В этом году Кубок Патриарха был посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Соревнования организовали в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».