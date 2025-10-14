Команда из Ивантеевки выиграла 22 медали на областном турнире по плаванию

Пятый этап областных соревнований по плаванию Ruza Cup прошел с 11 и 12 октября в Рузе. Воспитанники спортивной школы «Ивантеевка» городского округа Пушкинский завоевали 22 медали: восемь золотых, пять серебряных и девять бронзовых

Илья Шестаков и Ника Кбеян стали обладателями золотых наград. Три медали различного достоинства выиграли Софья Янгирова, Яна Бобышева, Анастасия Бурлаченко и Вероника Матыцына. Бронзовые награды достались Георгию Хечанову, Максиму Гушелю и Ксении Рондовой. Мирон Зуев выиграл одну серебряную и одну бронзовую медали. В своих заплывах первое и второе места заняла Наталья Рыжова.

Отметим также, что несколько участников выполнили нормативы для получения спортивных разрядов: Виталий Жихарев, Яна Бобышева, Алена Петухова, Борис Максимов и Кбеян Николь Божена. Подготовила пловцов к состязаниям тренер Светлана Николаева.