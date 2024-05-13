Команда из Истры выиграла бронзу на танцевальной олимпиаде | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 16:15 Команда из Истры выиграла бронзу на танцевальной олимпиаде Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Мажоретки из Истринского Дома культуры привезли домой медали Всемирной танцевальной олимпиады. В соревнованиях участвовали почти три тысячи спортсменов.

Россию представляли коллективы всех возрастов из 15 регионов страны. На десяти площадках проходили сореванования по чирлидингу, спортивной скакалке и батон твирлингу, современным спортивным танцевальным направлениям, пилонному спорту и воздушной гимнастике.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

Спортсменки из Истры стали призерами в большинстве возрастных категорий и дисциплинах, заняв 3-е место в общекомандном зачете среди мажореток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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