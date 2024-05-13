Команда из Истры выиграла бронзу на танцевальной олимпиаде | 360°

13 мая 2024, 16:15
Команда из Истры выиграла бронзу на танцевальной олимпиаде
Мажоретки из Истринского Дома культуры привезли домой медали Всемирной танцевальной олимпиады. В соревнованиях участвовали почти три тысячи спортсменов.
Россию представляли коллективы всех возрастов из 15 регионов страны. На десяти площадках проходили сореванования по чирлидингу, спортивной скакалке и батон твирлингу, современным спортивным танцевальным направлениям, пилонному спорту и воздушной гимнастике.
Спортсменки из Истры стали призерами в большинстве возрастных категорий и дисциплинах, заняв 3-е место в общекомандном зачете среди мажореток.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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