Команда из Химок заняла 4-е место на «Гонке героев»

Региональные соревнования с полосой препятствий «Гонка героев» в этом году объединили 500 человек из 47 округов Московской области. Участники из Химок заняли 4-е место на состязаниях.

«Гонку героев» провели на полигоне Алабино. Химки на состязаниях представляли три команды, одна из которых заняла 4-е место.

«Участие в таких соревнованиях — возможность проверить свою физическую силу и выносливость, выработать чувство командного духа, а также проявить себя. Поздравляю химчан с достойным результатом», — сказала муниципальный депутат Галина Болотова.

Участникам «Гонки героев» предстояло пройти восьмикилометровую полосу препятствий с водными переправами, грязевыми рвами, отвесными стенами, оврагами, рукоходами, спусками и подъемами. На маршруте тщательно следили за безопасностью: на участках дежурили инструкторы, готовые незамедлительно оказать помощь и провести консультацию.

«Гонка героев» объединила любителей и профессионалов. Полосу препятствий преодолели студенты, предприниматели, пожарные, участники специальной военной операции, действующие офицеры и многие другие.

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