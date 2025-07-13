Команда из Химок стала призером всероссийских стартов по спортивному туризму

Воспитанники спортшколы имени Горелова из Химок завоевали командное серебро на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях XXI Кубка памяти Виталия Кондратьева. Турнир объединил более 500 участников.

Состязания включали четыре дисциплины: две короткие и две длинные. Спортсменам предстояло преодолеть различные препятствия. Леонид Калиновский, Сергей Пешиков и Денис Тюрин на длинной групповой дистанции связок стали серебряными призерами всероссийских стартов. Они выступил в составе сборной Московской области. Помимо этого, спортсмены из Химок выполнили нормативы мастеров спорта.

По словам муниципального депутата Татьяны Кавторевой, это говорит о высоком уровне подготовки ребят и их целеустремленности.

«Уверена, что впереди их ждет еще много побед и достижений!» — добавила народный избранник.

Отметим, что в городском округе Химки уделяют особое внимание спорту. Там регулярно организуют соревнования, турниры и эстафеты. Спортивные школы и комплексы оснастили специальным инвентарем для тренировок, а их воспитанники принимают участие в соревнованиях и конкурсах разного уровня.