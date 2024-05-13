Команда из Химок стала призером турнира по спортивному туризму | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 14:25 Команда из Химок стала призером турнира по спортивному туризму Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники спортивной школы имени Горелова представили городской округ Химки на всероссийских соревнованиях и первенстве России по спортивному туризму и ориентированию. Они выиграли серебряные и бронзовые медали.

Турнир провели на территории республики Марий Эл. Состязания объединили более тысячи участников из 29 регионов России. Химчанин Леонид Калиновский стал третьим в соревнованиях «Весенний призыв» по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Он выступал в составе сборной Московской области и преодолел 13-ти километровую дистанцию в группе.

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Светлана Олейниченкова и Кристина Евсикова также получили бронзу первого кроссового первенства России по спортивному ориентированию среди девушек до 16 лет. Состязания прошли в несколько этапов во Владимире.

Леонид Калиновский и Сергей Пешиков выиграли серебряную и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму. Химчане выступили на дистанции 5-го класса.

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