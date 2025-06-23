Команда из Фрязина завоевала медали на всероссийском спортивном фестивале

В Уфе прошел всероссийский летний корпоративный фестиваль «Трудовые резервы». Фестиваль собрал более 2500 участников, представлявших 32 региона Российской Федерации, приехавших побороться за победу в различных видах спорта и укрепить командный дух своих предприятий.
Сотрудники фрязинского предприятия «Исток» также приняли участие в спортивном мероприятии. Спортсмены завоевали в общей сложности около 10 призовых мест, в том числе три золотые медали в таких дисциплинах, как прыжки в длину и настольный теннис. Кроме того, фрязинцы завоевали серебряную медаль в бильярде. По словам судей, они продемонстрировали точность, концентрацию и умение стратегически мыслить. В копилку наград были добавлены и три бронзовые медали, завоеванные в беге на 100 метров и отжиманиях.
Помимо этого, спортсмены «Истока» одержали победу в футбольном турнире среди предприятий городского округа Фрязино.
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