Команда из Фрязина победила в отборочном этапе «Битвы роботов»

Команда Istok.Robotics из Фрязина успешно приняла участие в первом отборочном этапе Международного чемпионата «Битва роботов». Ребята столкнулись с сильными противниками и продемонстрировали высокие результаты, подтвердив свой уровень подготовки.

В первом бою команда Istok.Robotics сразилась с мощным противником — роботом Носорог из команды Shukhov Cyber Team (SCT). Благодаря универсальности своего робота RedHorn, который успешно переключился с вертикального режима на горизонтальный, команда одержала уверенную победу.

Во втором сражении Istok.Robotics противостояли Ржавые самураи с их роботом SHREDDER V.00. Этот бой раскрыл неожиданные особенности робота-соперника, но спортсмены сумели справиться с ним.

Команда Istok.Robotics официально прошла в следующий этап сезона 2024 и готовится к новым сражениям, полная решимости продолжать свой успешный путь в чемпионате.

В состав команды входят капитан Дмитрий Татаринов, пилот Никита Азарнов, программист Алена Макарчик, электронщик Станислав Малеваник и сборщик Александр Барыкин.

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