Команда из Фрязина победила на всероссийском проектном чемпионате «Высота»

Ученики лицея имени Героя Советского Союза Еряшева стали победителями всероссийского чемпионата «Высота». На финале в Уфе фрязинцы представили проект «Все люди важны».

Чемпионат «Высота» объединил 800 подростков из 54 регионов России. В заключительный этап вышли всего 200 проектов со всей страны, среди которых оказалась работа лицеистов из Фрязина.

В команду «Чистые сердцем» вошли Виктория Павловская, Богдан Априамов, Лилия Казарян и Анна Рулева под руководством педагога и идейного вдохновителя проекта Наталии Пилипенко. Фрязинцы с блеском защитили свою идею перед жюри. Проект «Все люди важны» признан одним из пяти лучших в России и будет реализован в 2025 году. Его суть — это организация мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев поздравил ребят с победой и поблагодарил педагогов за большой вклад за реализацию социально значимых инициатив.