Команда из Егорьевска победила в школьной лиге по футзалу

В Егорьевске завершился один из самых азартных этапов «Школьной лиги» — турнир по футзалу. Финальные матчи, собравшие лучших юных спортсменов округа, определили лидеров, которые теперь готовятся защищать честь города на региональном уровне.

Лидером соревнований стала сборная школы № 3.

«Школьники продемонстрировали отличную технику и командную слаженность, что позволило им подняться на высшую ступень пьедестала. Почетное второе место и серебряные медали завоевали представители Георгиевской гимназии, а замкнула тройку сильнейших команда школы № 8, показавшая волевую игру в борьбе за бронзу», — сообщили организаторы.

По словам тренера команды-победителя, каждый матч превратился в динамичное зрелище: стремительные атаки, сейвы вратарей и искренние эмоции болельщиков создали атмосферу настоящего спортивного праздника. Победа в муниципальном этапе стала для спортсменов пропуском в следующий тур. Областной этап «Школьной лиги» пройдет 9 апреля в Реутове.