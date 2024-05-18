Команда из Егорьевска победила на футбольном турнире в Сочи | 360°

Подмосковье 18 мая 2024, 22:42 Команда из Егорьевска победила на футбольном турнире в Сочи Министерство социального развития Московской области

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Воспитанники егорьевского семейного центра «Преображение» победили на Всероссийском турнире по футболу в Сочи. Соперниками игроков стали 16 команд из разных регионов России.

«Участие в таких соревнованиях позволяет ребятам из социальных учреждений проявить свой талант и получить признание за свои достижения. Кроме того, это помогает им социализироваться, находить новых друзей и получать ценный опыт работы в команде», — рассказал заместитель директора семейного центра «Преображение» Олег Орешкин.

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Как пояснили в Министерстве социального развития Московской области, ребята выиграли главный приз — поездку в футбольный летний лагерь академии ФК «Динамо» с проживанием в отеле «Сочи Парк». В течение 11 игроки команды «Спарта» пройдут обучение по методике легендарного российского клуба.

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