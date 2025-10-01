Команда из Дмитрова поучаствовала в финале всероссийской игры «Семейная зарница»

В Волгограде прошел всероссийский этап игры «Семейная зарница-2025». В нем приняла участие семья Ефименко-Харисовых из Дмитрова, которая вошла в пятерку сильнейших участников.

Мероприятие объединило 24 семейные команды из восьми федеральных округов России. Участниками зарницы стали также ветераны специальной военной операции и их близкие. За несколько дней команды прошли курс подготовки, преодолели этап «Путь защитника», где показали навыки выживания, управления беспилотными летательными аппаратами, стрельбы и тактической медицины.

Во время военно-тактической игры участники переправлялись через реку на бронетехнике, разбивали лагерь, на поле боя отражали атаки условного противника, преодолевали огневой рубеж, а затем, прорвав оборону, захватывали опорный пункт.

В результате семья из Дмитрова заняла третье место в творческом конкурсе и пятое — в общем зачете по итогам всех испытаний.

«Дмитровчане — отличная команда! Они поддерживают друг друга и помогают во всем. Это заслуживает уважения, ведь очень важно быть единым целым не только в соревнованиях, но и жизни!» — отметил один из участников финальных соревнований «Семейной зарницы».

Торжественная церемония закрытия игры прошла в музее-панораме «Сталинградская битва».

«Команда из Дмитрова продемонстрировала не только отличную физическую подготовку, но и силу командного духа. Их пример лишний раз подтвердил: любые преграды по плечу, когда в семье полное взаимопонимание. Именно крепкая семья — это настоящая опора в жизни каждого человека», — подчеркнул врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.