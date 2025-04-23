Команда из Чехова вышла в полуфинал Суперлиги чемпионата России по гандболу

На спортивной арене дворца спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова состоялся второй матч четвертьфинала OLIMPBET Суперлиги чемпионата России по гандболу. «Чеховские медведи» уверенно победили «Динамо Астрахань» с итоговым счетом 38:25.

С первых минут встречи хозяева взяли инициативу на себя и удерживали лидерство на протяжении всей игры, демонстрируя мощную атаку и крепкую защиту. К перерыву разрыв в счете достиг одиннадцати голов. Во второй половине матча «Чеховские медведи» продолжили наращивать преимущество. К середине второго тайма «Динамо» осталось без главного тренера: Георгия Заикина дисквалифицировали за недовольство действиями судей.

Лучшими бомбардирами в составе подмосковной команды стали Александр Котов и Александр Ермаков, каждый из нихзабросил по шесть мячей в ворота соперника.

Теперь «Чеховские медведи» проведут первый матч полуфинала на выезде, а ответная встреча состоится дома. Соперником станет московский ЦСКА, который ранее одержал победу в серии четвертьфинальных игр над «Пермскими медведями».