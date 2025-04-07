Команда из Чехова выиграла золото на молодежном первенстве России по гандболу

Гандбольный клуб «Чеховские медведи-УОР № 4» досрочно победил на молодежном первенстве России. Золотая медаль чемпионата стала для команды первой за пять лет.
Спортсмены из Московской области 4 и 5 апреля одержали победу над командой «Динамо-Сунгуль-2».
В первой игре лучшие результаты продемонстрировали Владислав Алексанян и Максим Беликов, которые забросили по шесть мячей в ворота противника. В рамках второго матча Алексанян снова стал лучшим бомбардиром «медведей».
Команда сыграет следующие матчи молодежного первенства России уже в статусе чемпионов. Соревнования пройдут 28 и 29 апреля в Перми.
Выставка иллюстраций к мещерским сказам пройдет в Воскресенске
МТС отменит роуминг в Крыму
Первое в России производство особых медицинских кабелей запустили в Москве
Фехтовальщица из Воскресенска победила на всероссийском турнире
Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 9 апреля
Конкурс «А ну-ка, девушки!» прошел в лицее в Павловском Посаде
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте