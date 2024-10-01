Команда из Чехова выиграла серебро на областном слете школьных лесничеств

В комплексе «Левково» прошло торжественное закрытие XI областного слета школьных лесничеств и регионального этапа всероссийского юниорского конкурса «Подрост». Мероприятие привлекло внимание юных экологов, педагогов и представителей власти, поддерживающих инициативы по сохранению и поддержанию лесных ресурсов Подмосковья.

Особое внимание было уделено команде школьного лесничества «Дубравушка» гимназии № 2. Талантливые молодые экологи достойно представили Подольский филиал «Мособллеса», к которому относится лесничество Чехов. Участники продемонстрировали отличные знания в области экологии, устойчивого использования природных ресурсов и защиты окружающей среды.

Всх участников наградили дипломами, ценными подарками для гимназии и поощрительными призами за участие в конкурсе «Лесное многоборье», который включал различные дисциплины и испытания, направленные на развитие экологических навыков. Особое признание получила Анастасия Онищенко, ученица 10б класса, занявшая почетное III место в юниорском конкурсе «Подрост».

Мероприятие стало важной платформой для обмена опытом и знаниями среди молодых экологов, вдохновляя их на дальнейшие исследования и проекты по охране окружающей среды.

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