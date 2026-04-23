Команда из Чехова стала победителем Единой школьной лиги по футзалу

22 апреля в округе на большой арене Дворца спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова прошел «финал четырех». На соревнованиях в рамках Единой школьной лиги по футзалу сезона 2025/26 за победу боролись команды из Чехова, Красногорска, Фрязина и Жуковского.

Муниципальный округ Чехов представляла команда средней школы № 10. Ребята не потерпели ни одного поражения в этом сезоне. В решающем матче со спортсменами из Красногорска они победили со счетом 8:5.

«Участвуя в Единой школьной лиге многие наши ребята не только пересмотрели свое отношение к спорту, но и стали активными участниками команд. А главное — они поймали кураж и почувствовали вкус победы. Это был сезон первых шагов, громких побед и важных уроков. Вы все — большие молодцы! Мы гордимся каждой командой. Спасибо тренерам, учителям, родителям и нашим болельщикам за поддержку!» — отметил глава Чехова Михаил Собакин.