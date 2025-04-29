Команда из Чехова приняла участие в соревнованиях по спортивному туризму

В минувшие выходные ребята из чеховской команды «Поднебесный гребень» приняли участие в чемпионате Калужской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Подмосковные школьники соревновались командами по четыре человека.

В первом классе сложности победу одержала группа в составе Валерии Пакиной, Екатерины Первушиной, Валерии Чичковой и Виктории Смыковой. Третий результат в третьем классе сложности показали Анастасия Тарасова, Мария Бусыгина, Евгения Попова и Ирина Косино.

Во второй день соревнований на личных дистанциях первое место заняла Виктория Смыкова (первый класс сложности), третьими стали Валерия Пакина (первый класс сложности) и Валерия Чичкова (второй класс сложности).

В заключительный день состязаний в составе связок в первом классе дистанции второе место завоевали Виктория Смыкова и Валерия Казюк.

Всего из Калуги ребята привезли 15 медалей.