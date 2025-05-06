Команда из Чехова приняла участие в международном фестивале адаптивного хоккея

Самый крупный за всю историю фестиваль по следж-хоккею прошел в Краснодарском крае на федеральной площадке «Сириус». В соревнованиях участвовало более 10 команд.

Команду «Гранит-следж» из Центра адаптивного хоккея муниципального округа Чехов представлял ученик Любучанской школы Степан Ратанков. Он выступал в роли защитника в четырех матчах против команд «Энергия жизни» из Краснодара, «Луганск» из новых территорий Российской Федерации, «Ладья» из Омска и «Пчелы» из Тамбова.

Поддержать хоккеистов пришли почетные гости: российский фигурист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы, а также победитель финалов Гран-при в танцах на льду Роман Костомаров и олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

По результатам фестиваля команда из Чехова заняла четвертое место.