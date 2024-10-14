Команда из Чехова приняла участие в Кубке Подмосковья по спортивному туризму

Команда «Поднебесный гребень» из школы № 10 городского округа Чехов приняла участие в третьем этапе Кубка Московской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Спортсмены соревновались на коротких личных дистанциях и в составе команд.

Первыми провели испытания на длинных дистанциях, где участникам, помимо спортивных умений, требовалось ориентироваться по карте.

В личных соревнованиях Валерия Пакина и Ростислав Коваленко завоевали третье место. В командном зачете победу одержали Валерия Пакина, Екатерина Первушина, Ярослав Лебедев и Ростислав Коваленко. Третье место заняли Мария Бусыгина, Валерия Чичкова, Егор Чернов и Салават Юнусов.

Во второй день лучшей связкой команды стали Милена Резепова и Александра Ломаковская, а четвертое место заняли Мария Бусыгина и Валерия Чичкова.

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