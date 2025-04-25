Команда из Богородского округа стала призером областного конкурса юных пожарных

Смотр-конкурс зонального этапа среди дружин юных пожарных Московской области прошел в городском округе Электросталь на стадионе гимназии № 9. Команда из Богородского округа заняла второе место.

В конкурсе участвовали юные пожарные из городских округов: Богородский, Павловский Посад, Шатура, Орехово-Зуево, Егорьевск, Воскресенск, Электросталь, Коломна, Луховицы. Ребятам предстояло пройти несколько испытаний. В их числе — смотр строя и песни, конкурс на создание лучшей пожарной стенгазеты, комбинированная эстафета, умение быстро и правильно надевать амуницию, состязание агитбригад.