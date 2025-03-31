Команда из Богородского округа победила на международном футбольном турнире

Детская футбольная команда «Витязь» из Богородского округа победила в финальной игре против футбольной команды «Насаф». Турнир «Футбол без границ» прошел в Самарканде.

Ребята одержали яркую победу в финальном матче против футбольной команды из Узбекистана со счетом 3:2. Игра была очень напряженная, эмоциональная и зрелищная. Обе команды стремились забить победный гол, но на последних минутах удача оказалась на стороне богородских спортсменов. Упорство, воля и вера в победу «Витязей» были вознаграждены.

Отдельно хочется отметить теплый прием со стороны организаторов матчей, несмотря на то, что на поле ребята были соперниками. Публика на трибунах горячо поддерживала игроков.

Депутат Богородского округа Екатерина Щербакова которая сопровождала команду «Витязь» на турнире, выступила с завершающим словом от лица российской делегации. Депутат поблагодарила организаторов за замечательное проведение соревнований, а также за предоставленную юным футболистам возможность показать свое мастерство на международной арене.

«Спасибо нашим молодым „Витязям“ за упорство, за талант и большую работу! Идем к следующим победам, к следующим турнирам», — подчеркнула Екатерина Щербакова.