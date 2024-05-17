Команда из Белоруссии посетила патриотическую игру в Подмосковье | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 14:58 Команда из Белоруссии посетила патриотическую игру в Подмосковье Телеканал «360»

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Впервые международную игру «Юнармия, вперед!» посетила команда из Белоруссии. Начальник штаба регионального отделения движения «Юнармия» Евгений Лукошников рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360», какие задания выполняли участники и сколько команд сражались в этом году.

В прошлом году «Юнармия, вперед!» собрала 120 команд и стала самой масштабной военно-патриотической игрой России. В этом году мероприятие посетило свыше тысячи человек.

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«Мы с вами живем во время, когда оно неспокойное, во время СВО, и если за счет обучения, участия в этих военных спортивных играх дети, придя в армию или участвуя в боевых действиях, будут иметь возможность выжить — это та цель, которую мы преследуем!» — подчеркнул Лукошников.

Программа игры состоит из интеллектуальных и физических испытаний. Ребята показывают свое мастерство в десяти конкурсах, к которым готовятся целый год. Школьники выполняют марш-бросок, собирают и разбирают оружие, стреляют в лазерном тире и выполняют другие упражнения. Вопросы командам высылают заранее. Важно, что в игре участвуют не только ребята из Московской области. В этом году к мероприятию присоединились представители Белоруссии, Калуги, Москвы и Брянска.

Большую финансовую поддержку игре оказывает МИСК Подмосковья. С помощью выделенных средств организаторы обеспечили современную материально-техническую базу, перевозку волонтеров и судей, а также закупили еду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

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