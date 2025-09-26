Команда из Балашихи завоевала серебро на Кубке России по бейсболу

С 20 по 25 сентября в финале Кубка России по бейсболу выступила команда «Балашиха», представляющая школу олимпийского резерва «Метеор». В соревнованиях приняли участие шесть сильнейших команд из разных регионов страны.

По итогам напряженной борьбы балашихинские спортсмены завоевали почетное второе место, подтвердив высокий уровень подготовки и традиции бейсбола в регионе.

Балашиха по праву считается историческим центром бейсбола в России. Именно здесь базировалась известная команда СКА, ставшая шестикратным чемпионом СССР и России. Сегодня юные бейсболисты продолжают развивать этот вид спорта в спортивной школе олимпийского резерва «Метеор» под руководством мастеров спорта международного класса, которые передают свой опыт новому поколению спортсменов.

Одним из приоритетных направлений развития бейсбола в Балашихе является создание специализированных площадок. В рамках государственных программ уже проведена масштабная реконструкция стадиона «Труд», где появился современный тренировочный бейсбольный квадрат. Кроме того, прорабатываются проекты по размещению новых объектов в городских парках, что позволит сделать бейсбол более доступным для всех жителей Балашихи и привлечь к спорту еще больше молодежи.