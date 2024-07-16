Команда из Балашихи выступит на международном чемпионате по битве роботов

Дмитрий Мелькин из Балашихи занимается робототехникой и входит в местную команду Solarbot. Он станет участником международного чемпионата по битве роботов. Сейчас инженер разрабатывает нового кибербойца, с которым планирует выступить на соревнованиях этой осенью.

Вес нового робота будет составлять 110 килограммов. До конца июня его соберут и осенью отправят на соревнования. На чемпионате выступят команды со всей России. Также на мероприятие приедут инженеры из Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, США, Турции и Эквадора.

«Сейчас собираем электронику робота. В нем толстые провода, которые сложно паять. Детали находятся на изготовлении в лазерной резке. Рассчитываем, что сила удара нового робота составит около девяти тонн. Мы должны совместить в роботе высокую скорость, крепкую броню и мощное орудие», — рассказал инженер Дмитрий Мелькин.

Команда уже занимала первое место на всероссийском чемпионате 2016 года вместе с роботом «Флиппер». Затем ребята участвовали в соревнованиях в Китае и Индии.

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