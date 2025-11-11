Команда из Балашихи выступила в финале Кубка КВН среди команд ЦФО

Команда КВН «Банда Вернадского», представляющая колледж Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского, расположенного в городском округе Балашиха, представила свое учебное учреждение в финале Кубка КВН Центрального федерального округа. Команды соревновалась в юморе, остроумии и креативе с командами-соперниками из колледжей Москвы, Московской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Перед финалом ребята прошли отборочные этапы, проходившие на протяжении двух месяцев с 1 сентября по 30 октября. За это время на сценах разных городов Центрального федерального округа команды учебных заведений боролись за возможность выйти в финал.

Во время состязаний участники смогли продемонстрировать свежий взгляд на комедийное искусство. По результатам всех туров «Банда Вернадского» вошла в число лучших команд, получивших право участвовать в финальном этапе соревнования.

Жюри оценивало выступления по нескольким ключевым параметрам: оригинальность сценария и шуток, сценическая харизма и взаимодействие внутри команды, темп и динамика номера, способность удерживать внимание аудитории.