Команда из Балашихи выиграла золото на Кубке «Телеканала 360» по водному поло

Пятый по счету Кубок «Телеканала 360» по водному поло, который собрал юных спортсменов из разных городов России, прошел в Москве на базе 21-го технологического колледжа. Среди сильнейших команд особое внимание привлекла команда из Балашихи, ставшая победителем в возрастной категории до 10 лет и завоевавшая золотые медали.

В турнире приняли участие команды из Балашихи, Химок, Долгопрудного, Королева, Одинцова, а также из Москвы, Ярославля и Санкт-Петербурга. Спортсмены соревновались в разных возрастных группах — от восьми до 17 лет.

Один из спортсменов балашихинской команды «Керамик» Иван Бычков занимается водным поло уже семь лет и с самого начала принимает участие в турнире.

«Наша команда сплоченная, с большим игровым опытом. Мы выступаем на первенствах Москвы и России, недавно заняли третье место на первенстве Московской области до 18 лет. Мы готовы к новым победам», — поделился Иван.

По итогам соревнований лучшие игроки получили заслуженные награды, а балашихинская команда подтвердила свой высокий уровень мастерства и спортивный дух, увезя домой золотые медали.

Кубок «Телеканала 360» по водному поло в Москве — это не только борьба за призы, но и важный этап в развитии юных спортсменов,