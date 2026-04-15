Команда из Балашихи выиграла 14-й Кубок Каменского по хоккею

В городском округе Воскресенск завершился 14-й Кубок Каменского по хоккею. Три дня напряженных матчей, десятки заброшенных шайб и полные трибуны — все это сопровождало турнир.

В решающем матче за первое место встретились команды «Балашиха» и «Академия Атлант». К финальному дню обе команды подошли с равным количеством очков. «Сегодня в последний день встречаются команды за первое место. У обеих по восемь очков — это два главных претендента», — рассказал секретарь турнира Евгений Воронцов.

Третье место заранее обеспечила себе команда «Химик» из Воскресенска. Всего в соревнованиях участвовали шесть команд из Подмосковья: «Академия Петрова», «Витязь» и «Хоккейная академия Фетисова».

Турнир проводится с 2012 года и носит имя олимпийского чемпиона Валерия Каменского, который в начале 1980-х выступал за воскресенский клуб. Символично, что первым обладателем трофея тогда стал «Химик» под руководством Бориса Веригина. Спустя годы Кубок остается важной площадкой для будущих звезд хоккея.