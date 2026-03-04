Команда из Балашихи вошла в топ-5 на первенстве России по синхронному катанию

В Саранске прошло Первенство России среди юниоров по синхронному катанию на коньках. Это событие собрало 26 сильнейших команд страны, в том числе и команда из Балашихи, которые боролись за звание лучших в этом зрелищном виде спорта.

Команда «Фриволите» из Балашихи продемонстрировала выдающийся результат, заняв пятое место с итоговым баллом 197,91. Это достижение стало настоящим прорывом для спортсменок, так как в прошлом году они финишировали на восьмой позиции. Улучшение результатов свидетельствует о росте мастерства и сплоченности команды, что является важным фактором в синхронном катании.

Александр Бахтин, чемпион мира по боксу среди профессионалов, директор Ледового дворца «Арена Балашиха» и депутат Совета депутатов, выразил свою гордость за достижения команды.

«Искренне горжусь нашими спортсменками. Вы показали высокий уровень мастерства и характер на главном старте сезона. Особые слова благодарности тренерскому штабу. Ваш профессионализм, внимание к каждой детали и вера в команду позволяют достигать таких результатов», — сказал Бахтин.

Первенство России 2026 года стало не только ареной для проявления спортивного мастерства, но и местом встречи юных талантов, которые стремятся к высоким достижениям. Каждая команда представила свои уникальные программы, которые были оценены судьями по множеству критериев, включая технику, артистизм и синхронность.