Команда из Балашихи вышла в финал международного конкурса «Битва роботов»

Команда SOLARBOT из Балашихи готовится к финалу международного чемпионата «Битва роботов», который пройдет 23 ноября. В поединках сразятся соперники из Китая, Индии, Ирана, России и Беларуси, а также команды из Подмосковья.

В финале примут участие 16 взрослых команд с роботами-тяжеловесами весом до 110 кг и 16 юношеских команд с мини-роботами весом до 1,5 кг. Балашиху на чемпионате представит команда SOLARBOT, которая уверенно прошла отборочные этапы.

«Битва роботов» является международным чемпионатом, в котором машины сражаются в захватывающих поединках. Команды-разработчики состоят из опытных инженеров и юных специалистов, которые управляют своими созданиями в реальном времени. С 2023 года чемпионат будет проходить ежегодно по распоряжению правительства, а координацию подготовки и проведения мероприятия осуществляет Министерство цифрового развития.

Желающие поддержать команду SOLARBOT могут подключиться к прямой трансляции по ссылке 23 ноября с 10:00. Подмосковье на чемпионате представят пять команд, и организаторы надеются на яркие поединки и зрелищные выступления.

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