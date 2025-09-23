Команда из Балашихи представит Подмосковье на чемпионате «Битва роботов»

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье состоится второй этап международного чемпионата «Битва роботов». В соревнованиях примут участие команды из 12 регионов России, а также представители Индии и Бразилии.

Подмосковье будет представлять команда Solarbot из Балашихи с роботом PiP. На арене встретятся 28 роботов, разделенных на две весовые категории: 16 машин весом до 110 килограммов и 12 мини-роботов, чей вес не превышает 1,5 килограмма. Турнир будет разделен на дневную и вечернюю части. В первой запланирована церемония открытия и первые поединки, а вторая часть продолжит соревнования. Каждый блок будет сопровождаться зрелищным шоу-прологом, создающим особую атмосферу и настраивающим зрителей на динамичные бои.

Команда Solarbot из Балашихи хорошо известна в сообществе робототехнических боев. С 2015 года ребята активно участвуют в различных турнирах, дважды становились чемпионами России в 2016 и 2019 годах. Кроме того, они достигали полуфинала престижного международного фестиваля Techfest в Мумбаи (Индия) в 2022 и 2024 годах, а также выступали в телевизионных шоу в Китае, демонстрируя высокий уровень мастерства и инновационный подход к созданию боевых роботов.