Команда из Балашихи победила во втором этапе международного турнира «Битва роботов»

Команда Solarbot из Балашихи вновь продемонстрировала свои выдающиеся навыки в области робототехники, став победителем второго этапа международного чемпионата «Битва роботов». В этом соревновании, которое собрало участников из 12 регионов России, а также гостей из Индии и Бразилии, они показали впечатляющие результаты.

Состязания проходили в двух весовых категориях: 16 роботов весом до 110 килограммов и 12 мини-роботов весом до 1,5 килограммов. Команда Solarbot представила уникального робота под названием PiP, который стал настоящим орудием в борьбе за победу. Этого инновационного бойца сконструировали в форме передвигающейся трубы, что позволило ему выделиться среди других участников.

Инженеры Solarbot смогли уместить все необходимые комплектующие в компактный корпус диаметром всего 35 миллиметров и длиной 165 миллиметров. Несмотря на свои небольшие размеры, PiP оказался высокоэффективным и мобильным. Робота оснастили тремя вертикально расположенными колесами с каждой стороны, что обеспечивает его подвижность даже в случае выхода из строя одного из них. Эта особенность стала ключевым фактором в успешном выступлении команды на арене.

Отметим, что Solarbot активно участвует в турнирах с 2015 года и уже дважды становилась чемпионом России — в 2016 и 2019 годах. Команда также достигла полуфинала международного фестиваля Techfest в Мумбаи в 2022 и 2024 годах, что подчеркивает высокий уровень подготовки и мастерства. Кроме того, инженеры из Балашихи принимали участие в телевизионных шоу в Китае.