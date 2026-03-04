Команда Истры победила в областном конкурсе «Тот самый физрук»

Соревнования прошли в Балашихе и собрали больше 1000 участников из 56 муниципалитетов Подмосковья. В финал вышли лишь 10 команд.

Команда Дедовского лицея — учитель физкультуры Дмитрий Русинов и десятиклассник Марсель Менгазетдинов — завоевала первое место. Истринский дуэт успешно прошел шесть этапов сложнейших испытаний, включая эстафету и упражнения комплекса ГТО.

Успеху способствовали и личные качества участников: Дмитрий Русинов — не только преподаватель физкультуры, но и мастер спорта международного класса по биатлону, а его ученик Марсель занимается в военно-спортивном клубе поселка Снегири.

В финале каждую команду поддерживали спортсмены движения «Здоровое Отечество», среди которых были олимпийские чемпионы и финалисты шоу «Титаны» на ТНТ.

В итоге команда из Истры не оставила соперникам шансов и привезла в лицей главный приз — денежный сертификат на приобретение спортивного инвентаря.