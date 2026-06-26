Команда «Истра» стала чемпионом на турнире «Кожаный мяч – Лига юных футболистов

Футболистки из подмосковной команды «Истра» заняли первое место на всероссийском этапе турнира «Кожаный мяч – Лига юных футболистов». Они соревновались с командами со всей России в категории девочек 2015-2016 годов рождения.

В групповом этапе «Истра» одержала три победы. В 1/8 финала команда обыграла «Зенит-Волгоград», а в 1/4 финала — «Россиянку» из Пскова. В финале «Истра» встретилась с московской «Надеждой» и победила со счетом 4:1. В общей сложности команда забила 47 голов и пропустила только два мяча.

Третье место заняла команда «Искра» из Владимирской области.

Подмосковные спортсменки получили специальные титулы по итогам турнира. Вера Лукичева признана лучшим игроком, Лидия Лютикова получила звание лучшего игрока команды РФС, а Дарья Яковенко стала лучшим игроком команды имени Н. П. Симоняна. Полина Торопова признана лучшим бомбардиром турнира.

Соревнования прошли в Салавате (Республика Башкортостан) и собрали 16 сильнейших команд со всей России. Турнир организован в рамках государственной программы «Спорт России».

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