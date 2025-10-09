Команда инженеров из Фрязина поучаствует во всероссийском чемпионате «Битва роботов»

Команда РТУ МИРЭА из Фрязина примет участие во всероссийских соревнованиях «Битва роботов». Мероприятие пройдет в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Команда РТУ МИРЭА «Istok.Robotics» из Фрязина представит робота RedHorn 3 на гусеницах. Они обеспечивают устойчивость и проходимость, что превращает его в неуязвимую машину. Это важно в условиях борьбы. Робота разработали в сотрудничестве с гигантом отечественной электроники — АО «НПП „Исток“ им. А. И. Шокина». Это тот самый случай, когда академические знания университета и мощь стратегического партнера сливаются в едином инженерном шедевре.

RedHorn 3 выступит в номинации до 100 килограммов. В этой лиге встретятся 16 команд, которые вложили в изобретения месяцы кропотливого труда, тонны расчетов и амбиции.

Всего на арене встретятся 28 команд, включая 12 в категории мини-роботов. Бои тяжеловесов promise станут самыми зрелищными.

«Битва роботов» — это импульс для развития робототехники в России, кузница кадров и полигон для испытания смелых идей. Молодые инженеры из Фрязина на практике доказывают, что города могут быть центрами технологического прорыва.