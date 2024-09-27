Команда инженерной школы в Дмитрове прошла отбор на всероссийские соревнования

Хардатон «Инженерный вызов» традиционно собирает команды студентов и школьников со всей России. Путевку на эти престижные соревнования завоевали воспитанники инженерной школы из Дмитрова.

Этой осенью «Инженерный вызов» пройдет уже в четвертый раз. Участникам предстоит создать проекты на основе современных технологий производства и материалов. Школьники должны будут собрать беспилотник, запрограммировать и научиться им управлять. В финале ребят ждет погружение в мир робототехники и много интересных заданий.

Участники соревнований смогут поучаствовать в мастер-классах по конструированию и полетам БПЛА, 3D-моделированию и 3D-печати, тайм-менеджменту, упаковке продукта и машинному зрению. Чтобы пройти в следующий этап, школьники должны будут выполнить задания, основанные на темах мастер-классов.

Капитан дмитровской команды «Взлет» Константин Скороходов объяснил выбор названия тем, что ребята хотят вдохновить других на новые достижения и показать, что с правильным подходом можно покорить любые высоты. По его словам, каждый взлет — это результат упорной работы, командного духа и стремления к совершенству.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».