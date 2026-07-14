Художник Алексей Шилов украсит росписями школы Подмосковья

В рамках масштабной программы капитального ремонта школ в регионе стартовал проект по росписи стен социальных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса. Инициатива реализуется с 2024 года.

Цель проекта — не только декорировать пространства, но и наполнить их смыслом. Картины отражают историю и культурные особенности региона. Они вдохновляют и пробуждают интерес к наследию малой родины.

Пресс-служба сообщила, что в Красногорске, Клине и Клязьме художники уже завершили резку и переходят к покраске. В Лобне, Солнечногорске, Можайске и Пушкинском округе проект также активно реализуется.

Новые композиции создаются по мотивам истории и достижений родного края. Они станут не только украшением, но и своеобразным визуальным пособием для школьников.