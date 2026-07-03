Команда художника Алексея Шилова продолжит творческий проект в школах Подмосковья

С 2024 года творческая команда художника Алексея Шилова активно работает над масштабным художественным проектом в нескольких регионах. Основная задача инициативы — не только украсить пространства, но и наполнить их смыслом, связав повседневную среду с историей края.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время художники завершают проект в лицее № 2 города Противно и приступили к работам в гимназии № 2 города Красногорска. Параллельно они ведут проекты в Лобне, Солнечногорске, Можайске и Пушкинском округе.

Созданные композиции вдохновлены историей и достижениями родного края. Они не только украсят учебные заведения, но и станут своеобразным визуальным пособием для школьников. Проект демонстрирует, как искусство может преобразить привычную среду, сделать ее более живой и вдохновляющей.