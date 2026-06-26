Губернский колледж из Серпухова стала чемпионом Молодежной хоккейной лиги

Команда Губернского колледжа из Серпухова завоевала золотые медали открытого чемпионата любительской Молодежной хоккейной лиги среди команд профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В финале команда Губернского колледжа одержала победу над соперниками из Воскресенского колледжа со счетом 12:4.

Бронзовые награды разыграли команды Дмитровского института непрерывного образования и Российской таможенной академии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда из Дмитрова.

Финальные матчи сезона 2025/2026 прошли 21 июня на двух ледовых площадках: игра за первое место состоялась на льду ледового дворца «Пограничный» в Серпухове, а борьба за бронзу — в ледовом дворце «Дмитров».

Открытый чемпионат любительской Молодежной хоккейной лиги традиционно объединяет студенческие команды профессиональных образовательных организаций Московской области. Турнир проводится с целью популяризации хоккея, поддержки студенческого спорта и формирования здорового образа жизни среди молодежи в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».