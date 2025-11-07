Команда «Футбольные мамы» из Подольска стала призером областного турнира

Футболистки из Подольска привезли кубок и серебряные медали из подмосковной Дубны. Лучшим игроком команды признали Ирину Квочину, а лучшим бомбардиром турнира стала капитан команды Дарья Зуйкина, которая отличилась пятью сильными ударами в ворота соперников.

В решающей встрече спортсменки вырвали победу у команды хозяев поля со счетом 1:0 и заняли второе место. В этом турнире за сборную подольчанок дебютировали новые игроки Наталья Похватова и Анастасия Купцова — второй удалось забить гол. К турниру футбольных мам готовил тренер Сергей Зуйкин.

Ранее спортсменки привезли в Подольск бронзовую награду с первого турнира нового сезона Кубка футбольных мам в Жуковском. Они провели пять игр и забили 11 мячей в ворота соперника. Тогла лучшим игроком команды стала Светлана Емельянова, а лучшим вратарем турнира — Татьяна Курякина. Им вручили необычные награды в виде футбольных бутс.